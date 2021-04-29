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Гомельский назвал единственный способ победы «Зенита» над «Барселоной»

Гомельский назвал единственный способ победы «Зенита» над «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о шансах «Зенита» в плей-офф Евролиги с «Барселоной». «Зенит», занявший восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, начал серию с сенсационной победы в Каталонии. Но затем испанский клуб выиграл два матча. Следующая встреча может стать последней, она состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге.

Возникшие сложности Гомельский связал с кадровыми проблемами наставника «Зенита» Хавьера Паскуаля. Из-за травм из строя выпали сразу несколько основных игроков команды.

«У Паскуля ограниченная ротация. «Барсу» можно победить только в том случае, если все игроки «Зенита» сыграют на пределе своих возможностей в атаке. Вариативность атаки может поставить защиту «Барсы» в сложное положение. Надеюсь увидеть «Зенит» в пятом матче серии», — написал Гомельский на своём сайте.

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