Гомельский назвал единственный способ победы «Зенита» над «Барселоной»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о шансах «Зенита» в плей-офф Евролиги с «Барселоной». «Зенит», занявший восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, начал серию с сенсационной победы в Каталонии. Но затем испанский клуб выиграл два матча. Следующая встреча может стать последней, она состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге.

Возникшие сложности Гомельский связал с кадровыми проблемами наставника «Зенита» Хавьера Паскуаля. Из-за травм из строя выпали сразу несколько основных игроков команды.

«У Паскуля ограниченная ротация. «Барсу» можно победить только в том случае, если все игроки «Зенита» сыграют на пределе своих возможностей в атаке. Вариативность атаки может поставить защиту «Барсы» в сложное положение. Надеюсь увидеть «Зенит» в пятом матче серии», — написал Гомельский на своём сайте.