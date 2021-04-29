ЦСКА припомнил капитану «Фенербахче» его дерзкие слова перед плей-офф
ЦСКА припомнил капитану «Фенербахче» Мелиху Махмутоглу его дерзкие слова перед плей-офф Евролиги.
«Слова капитана «Фенербахче»: «ЦСКА был тот соперник (жребий), которого мы хотели», — написал клуб на официальной странице в «Твиттере» и добавил смайл «ок».
Перед стартом четвертьфинальной серии плей-офф Махмутоглу заявил, что ЦСКА является тем соперником, которого турецкий клуб хотел получить в играх на выбывание. Серия завершилась со счётом 3-0 в пользу ЦСКА. Команда Димитриса Итудиса первой среди всех участников Евролиги вышла в «Финал четырёх». Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал «Фенербахче» с двузначной разницей. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет победитель серии «Анадолу Эфес» — «Реал» (2-1).
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