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ЦСКА припомнил капитану «Фенербахче» его дерзкие слова перед плей-офф

ЦСКА припомнил капитану «Фенербахче» его дерзкие слова перед плей-офф
Баскетбол / Евролига 0

ЦСКА припомнил капитану «Фенербахче» Мелиху Махмутоглу его дерзкие слова перед плей-офф Евролиги.

«Слова капитана «Фенербахче»: «ЦСКА был тот соперник (жребий), которого мы хотели», — написал клуб на официальной странице в «Твиттере» и добавил смайл «ок».

Перед стартом четвертьфинальной серии плей-офф Махмутоглу заявил, что ЦСКА является тем соперником, которого турецкий клуб хотел получить в играх на выбывание. Серия завершилась со счётом 3-0 в пользу ЦСКА. Команда Димитриса Итудиса первой среди всех участников Евролиги вышла в «Финал четырёх». Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал «Фенербахче» с двузначной разницей. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет победитель серии «Анадолу Эфес» — «Реал» (2-1).

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