Майк Джеймс смазал все броски и совершил много потерь в четвёртом матче за «Бруклин»

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Индиана Пэйсерс» (130:113) набрал 1 очко, 7 передач, 3 подбора при 4 потерях за 25 минут на площадке.

Джеймс смазал все 7 попыток бросков с игры. Джеймс провёл четвёртый матч в составе «Нетс». Ранее он набирал 8 очков в игре против «Бостон Селтикс», 2 очка в матче с «Финикс Санз», а также 11 очков и 8 передач во встрече против «Торонто Рэпторс». Майк подписал с «Бруклином» 10-дневный контракт. Американский баскетболист в апреле был отстранён от матчей ЦСКА после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Контракт Джеймса с армейцами действует до 2023 года. В межсезонье Майк снова будет считаться игроком ЦСКА.