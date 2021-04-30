Леброн Джеймс высказался о Расселле Уэстбруке в «Инстаграме», тот отреагировал

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместные фотографии с разыгрывающим «Вашингтон Уизардс» Расселлом Уэстбруком.
«Знаем, что вы нас ненавидите и не цените, но мы просто смеёмся над этим! И одну вещь вы всё-таки сделаете — вы будете уважать нас и то, что мы делаем. Привет, хейтеры», — написал Леброн.
«Так и есть, братишка», — ответил Уэстбрук в комментариях.
Посмотреть фотографии можно на странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».
Вчера, 29 апреля, «Лейкерс» уступили «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:116. Уэстбрук набрал 18 очков, 18 подборов и 14 передач. Для Расселла это 13-й трипл-дабл в апреле. Таким образом, разыгрывающий обновил рекорд НБА по количеству трипл-даблов в отдельно взятом месяце, установленный им же матчем ранее. Уэстбрук оформил уже 30-й трипл-дабл в 2021 году.
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