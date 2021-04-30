«Зенит» уверенно обыграл «Барселону» и сравнял счёт в серии плей-офф Евролиги

«Зенит» обыграл «Барселону» в четвёртом матче серии плей-офф Евролиги — 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23).
В составе «Зенита» лучшую статистику показали разыгрывающий Кевин Пангос (20 очков, семь передач), тяжёлый форвард Алекс Пойтресс (12 очков), атакующий защитник Остин Холлинз (11 очков) и центровой Тарик Блэк (11 очков). У «Барселоны» самыми результативными стали Ник Калатес (19 очков), Кори Хиггинс (13 очков), Кайл Курич (восемь очков) и Никола Миротич (семь очков). Центровой Брэндон Дэвис набрал одно очко после успешного выступления в трёх первых играх серии.
Счёт серии до трёх побед стал равным 2-2. Пятый матч состоится на арене «Палау Блауграна» в Барселоне 4 мая. В «Финале четырёх» победитель пары «Зенит» — «Барселона» встретится с лучшим в серии «Бавария» — «Милан».
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