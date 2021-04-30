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«Зенит» уверенно обыграл «Барселону» и сравнял счёт в серии плей-офф Евролиги

«Зенит» уверенно обыграл «Барселону» и сравнял счёт в серии плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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«Зенит» обыграл «Барселону» в четвёртом матче серии плей-офф Евролиги — 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23).

В составе «Зенита» лучшую статистику показали разыгрывающий Кевин Пангос (20 очков, семь передач), тяжёлый форвард Алекс Пойтресс (12 очков), атакующий защитник Остин Холлинз (11 очков) и центровой Тарик Блэк (11 очков). У «Барселоны» самыми результативными стали Ник Калатес (19 очков), Кори Хиггинс (13 очков), Кайл Курич (восемь очков) и Никола Миротич (семь очков). Центровой Брэндон Дэвис набрал одно очко после успешного выступления в трёх первых играх серии.

Счёт серии до трёх побед стал равным 2-2. Пятый матч состоится на арене «Палау Блауграна» в Барселоне 4 мая. В «Финале четырёх» победитель пары «Зенит» — «Барселона» встретится с лучшим в серии «Бавария» — «Милан».

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
30 апреля 2021, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
74 : 61
Барселона
Барселона, Испания
Зенит: Пангос - 22, Пойтресс - 12, Блэк - 11, Холлинс - 11, Бэрон - 7, Риверс - 7, Томас - 4, Захаров, Зубков, Трушкин, Фридзон, Хвостов
Барселона: Калатес - 19, Хиггинс - 13, Курич - 8, Миротич - 7, Шмитс - 6, Больмаро - 4, Ханга - 2, Дэвис - 1, Ориола - 1, Абринес, Мартинес, Пау Газоль
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