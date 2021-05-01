Димитрис Итудис высказался о проблеме Майка Джеймса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о конфликте с Майком Джеймсом, который в итоге покинул команду. Специалист дал понять, что американец не чувствовал себя частью армейского клуба.
«Я бы предпочёл говорить о тех, кто в команде и кто достиг «Финала четырёх». Я не безгрешен, как Папа Римский, но у меня есть принципы давать людям второй и третий шанс. Именно потому у меня много дискуссий с игроками, я с ними близок. Мы здесь, чтобы помогать всем вовлечённым в процесс становиться лучше. Но если кто-то не чувствует себя частью команды, ему следует уйти», — приводит слова Итудиса Onsports.gr.
Напомним, Майк Джеймс после конфликта с Итудисом покинул ЦСКА и подписал контракт с «Бруклин Нетс». Вместе с тем армейцы отпустили игрока до конца нынешнего сезона, ситуация с его долгосрочным контрактом разрешится позже.
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