Леброн Джеймс: думаю, я уже никогда не верну идеальную форму после этой травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о возвращении на площадку в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110). Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава. 36-летний Леброн набрал 16 очков, 8 подборов и 7 передач.



«Я проводил первый матч за шесть недель. Чувствовал себя нормально, учитывая этот факт. Что касается ощущений от нахождения на площадке, то всё было на самом деле неплохо. Если говорить о состоянии лодыжки, то, конечно, временами я чувствовал дискомфорт. Но я ничего не повредил снова, так что все хорошо. Это неплохое начало.



Осталось всего 9 матчей. Сезон складывается довольно непросто, но мы готовы к вызову. Что есть, то есть. Чемпионат в разгаре, нам нужно извлечь из него максимальную выгоду. Я знал, что после этой травмы не вернусь готовым на 100 процентов. Это невозможно. И я не думаю, что уже когда-нибудь верну свою идеальную форму, если говорить о карьере в целом», – приводит слова Джеймса ESPN.