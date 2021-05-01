Владимир Гомельский оценил целесообразность увольнения Шарунаса Ясикявичюса из «Барселоны»
Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из болельщиков, который предположил, что в случае невыхода «Барселоны» в «Финал четырёх» Евролиги главный тренер каталонцев Шарунас Ясикявичюс может лишиться своего поста.
«Снимать столь перспективного тренера, как Ясикявичюс, было бы очень глупо», — написал Гомельский на своё официальном сайте.
Напомним, «Барселона» в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги встречается с «Зенитом». Команда из Санкт-Петербурга сумела забрать у команды из Испании два матча. Счёт в серии 2-2. Решающая встреча в этой паре состоится уже 4 мая в Барселоне. Победитель пары в «Финале четырёх» встретится с лучшим в паре мюнхенской «Баварии» и «Милана».
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