Лука Дончич устроил мощную дуэль с Расселлом Уэстбруком и установил новый рекорд НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 31 очко, 12 подборов и 20 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (125:124).
Дончич стал первым игроком в истории НБА, набравшим 30+ очков и 20+ передач, совершив при этом не более одной потери. Кроме того, Лука стал четвёртым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл с 30 очками и 20 передачами. Он присоединился к Мэджику Джонсону, Оскару Робертсону и Расселлу Уэстбруку.
В составе «Уизардс» Уэстбрук остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 42 очка, 10 подборов и 9 передач. Расселл не смог оформить 178-й трипл-дабл за карьеру и упустил шанс приблизиться к историческому лидеру по этому показателю Оскару Робертсону (181 трипл-дабл).
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