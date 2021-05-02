Ламело Болл отдал одну из лучших передач года в первом матче после возвращения

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл отдал эффектную передачу через всю площадку в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (107:94). Одноклубник Майкл Бриджес завершил быстрый отрыв лэй-апом после паса Ламело.

Болл вернулся в строй после травмы кисти, из-за которой пропустил полтора месяца. В матче против «Пистонс» на его счету 11 очков, восемь передач, семь подборов, два блок-шота, один перехват и пять потерь за 28 минут.

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Ламело пропустил 21 матч подряд. Без Болла в составе «Хорнетс» победили в 10 матчах и уступили в 11. 19 апреля врачи разрешили Ламело возобновить тренировки. Компьютерная томография подтвердила, что перелом правого запястья зажил. «Шарлотт» выбрал Болла под третьим пиком драфта 2020 года. Уроженец Калифорнии не разочаровал в своем дебютном сезоне, набирая 15,9 очка, 6,1 передачи, 5,9 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.