Леброн Джеймс переманивает в «Лейкерс» суперзвезду с контрактом на $ 44 млн в год

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс переманивает в команду разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола, сообщает Pickandroll со ссылкой на The Athletic.

При этом, согласно действующему соглашению с командой, Пол в следующем году получит $ 44 млн, если останется в клубе.

В нынешнем сезоне Пол провёл 63 матча, в которых в среднем набирал 16,2 очка, 8,8 передачи и 4,5 подбора.

Напомним, Леброн вернулся на площадку после длительной паузы 1 мая в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110). Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава. В первом матче после возвращения 36-летний Леброн набрал 16 очков, восемь подборов и семь передач. Однако уже сегодня, 3 мая, Джеймс получил новую травму.