Леброн Джеймс переманивает в «Лейкерс» суперзвезду с контрактом на $ 44 млн в год
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс переманивает в команду разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола, сообщает Pickandroll со ссылкой на The Athletic.
При этом, согласно действующему соглашению с командой, Пол в следующем году получит $ 44 млн, если останется в клубе.
В нынешнем сезоне Пол провёл 63 матча, в которых в среднем набирал 16,2 очка, 8,8 передачи и 4,5 подбора.
Напомним, Леброн вернулся на площадку после длительной паузы 1 мая в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110). Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава. В первом матче после возвращения 36-летний Леброн набрал 16 очков, восемь подборов и семь передач. Однако уже сегодня, 3 мая, Джеймс получил новую травму.
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
19:22
-
18:59
-
17:55
-
16:36
-
16:36
-
14:49
-
14:23
-
13:45
-
12:35
-
12:06
-
11:38
-
10:16
-
10:06
-
09:56
-
09:54
-
08:25
-
07:45
-
07:21
-
05:56
-
01:02
- 2 мая 2021
-
23:59
-
22:50
-
21:53
-
20:51
-
19:56
-
17:47
-
15:02
-
13:59
-
11:47
-
10:03
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:42
-
08:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам