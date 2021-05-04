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«Лейкерс» без Леброна обыграли «Денвер»

«Лейкерс» без Леброна обыграли «Денвер»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» без травмированного Леброна Джеймса дома обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 93:89.

В составе победителей лучшими на площадке стали Энтони Дэвис (25 очков), Алекс Карузо (11 очков) и Марк Газоль (10 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре были Никола Йокич (32 очка и 9 подборов), Майкл Портер (19 очков) и Джавэйл Макги (10 очков).

НБА - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 89
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Карузо - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Марк Газоль - 10, Хортон-Такер - 10, Мэттьюз - 8, Кузма - 6, Харрелл - 5, Драммонд - 4, Маклемор - 3, Моррис - 1, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Кейкок, Маккинни, Шрёдер
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 19, Макги - 10, Кампаццо - 8, Грин - 6, Гордон - 5, Дозьер - 3, Риверс - 3, Харрисон - 3, Бартон, Бол, Маррей, Миллсэп, Моррис, Ннаджи, Ховард, Чанчар

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» дома обыграла «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 110:99. В составе «Джаз» лучшими на паркете стали Боян Богданович (25 очков), Руди Гобер (24 очка и 15 подборов) и Джордан Кларксон (16 очков). У «Спёрс» наиболее заметными стали Демар Дерозан (22 очка), Руди Гэй (17 очков) и Деджанте Мюррей (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 99
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Богданович - 25, Гобер - 24, Кларксон - 16, Инглс - 13, Ньянг - 11, Форрест - 9, О'Нил - 7, Фэйворс - 5, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Конли, Митчелл, Морган, Они, Томас, Хьюз
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 22, Гэй - 17, Мюррей - 15, Васселл - 11, Дьенг - 9, Джонсон - 6, Ойбанкс - 6, Пёлтль - 6, Саманич - 3, Миллз - 2, Уокер - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Уайт, Уэзерспун

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Вашингтон» – «Индиана» (154:141), «Нью-Орлеан» – «Голден Стэйт» (108:123), «Детройт» – «Орландо» (112:119), «Атланта» – «Портленд» (123:114), «Мемфис» – «Нью-Йорк» (104:118), «Чикаго» – «Филадельфия» (94:106).

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