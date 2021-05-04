«Лейкерс» без Леброна обыграли «Денвер»

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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» без травмированного Леброна Джеймса дома обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 93:89.

В составе победителей лучшими на площадке стали Энтони Дэвис (25 очков), Алекс Карузо (11 очков) и Марк Газоль (10 очков). У «Наггетс» наиболее результативными в игре были Никола Йокич (32 очка и 9 подборов), Майкл Портер (19 очков) и Джавэйл Макги (10 очков).

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» дома обыграла «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 110:99. В составе «Джаз» лучшими на паркете стали Боян Богданович (25 очков), Руди Гобер (24 очка и 15 подборов) и Джордан Кларксон (16 очков). У «Спёрс» наиболее заметными стали Демар Дерозан (22 очка), Руди Гэй (17 очков) и Деджанте Мюррей (15 очков).

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Вашингтон» – «Индиана» (154:141), «Нью-Орлеан» – «Голден Стэйт» (108:123), «Детройт» – «Орландо» (112:119), «Атланта» – «Портленд» (123:114), «Мемфис» – «Нью-Йорк» (104:118), «Чикаго» – «Филадельфия» (94:106).