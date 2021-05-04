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Стив Керр: Стефен Карри напоминает Майкла Джордана. Звучит безумно

Стив Керр: Стефен Карри напоминает Майкла Джордана. Звучит безумно
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением об игре разыгрывающего команды Стефена Карри. Керр признался, что он напоминает ему легендарного Майкла Джордана.

«Стеф напоминает мне Майкла Джордана. В том смысле, что быстро привыкаешь к его гениальности и мастерству, и это сливается с остальным.

Его гениальная игра становится обычным делом. Да, это звучит безумно, потому что его игра — это что-то сверхъестественное. А вся эта гениальность становится ожидаемой. Наверное, именно это и является признаком величия.

Он любит тренировку, любит работу. И такое отношение задаёт тон всему. Таков подход Карри к делу, это приносит удовольствие от работы с ним», — приводит слова Керра ESPN…

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