Стив Керр: Стефен Карри напоминает Майкла Джордана. Звучит безумно
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением об игре разыгрывающего команды Стефена Карри. Керр признался, что он напоминает ему легендарного Майкла Джордана.
«Стеф напоминает мне Майкла Джордана. В том смысле, что быстро привыкаешь к его гениальности и мастерству, и это сливается с остальным.
Его гениальная игра становится обычным делом. Да, это звучит безумно, потому что его игра — это что-то сверхъестественное. А вся эта гениальность становится ожидаемой. Наверное, именно это и является признаком величия.
Он любит тренировку, любит работу. И такое отношение задаёт тон всему. Таков подход Карри к делу, это приносит удовольствие от работы с ним», — приводит слова Керра ESPN…
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