Ричард Джефферсон назвал лучшего скорера всех времён. Это не Майкл Джордан

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Он назвал его лучшим скорером в истории.
«Лучший скорер — Леброн Джеймс. Возможно, люди со мной не согласятся. Но давайте рассмотрим вопрос в таком контексте. Величайший скорер — это стабильность и долгосрочность. Лично я никогда не набирал по 40 очков за матч. Моими показателями были от 17 до 30 очков. Но у меня была стабильность.
Посмотрите на Леброна. Он набирает много очков в плей-офф, обошёл уже Джордана. И он добавит статистики до завершения карьеры. Разве кто-то может обойти Джеймса по очкам в плей-офф? В среднем набирает по 30 очков, дошёл до 13 финалов НБА», — цитирует Джефферсона Fadeaway World со ссылкой на подкаст Гилберта Аренаса No Chill.
- 4 мая 2021
-
12:27
-
11:39
-
10:31
-
09:41
-
09:29
-
08:04
-
07:54
-
07:51
-
07:08
-
01:09
- 3 мая 2021
-
23:39
-
23:15
-
21:54
-
19:22
-
18:59
-
17:55
-
16:36
-
16:36
-
14:49
-
14:23
-
13:45
-
12:35
-
12:06
-
11:38
-
10:16
-
10:06
-
09:56
-
09:54
-
08:25
-
07:45
-
07:21
-
05:56
-
01:02
- 2 мая 2021
-
23:59
-
22:50