Ричард Джефферсон назвал лучшего скорера всех времён. Это не Майкл Джордан

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Он назвал его лучшим скорером в истории.

«Лучший скорер — Леброн Джеймс. Возможно, люди со мной не согласятся. Но давайте рассмотрим вопрос в таком контексте. Величайший скорер — это стабильность и долгосрочность. Лично я никогда не набирал по 40 очков за матч. Моими показателями были от 17 до 30 очков. Но у меня была стабильность.

Посмотрите на Леброна. Он набирает много очков в плей-офф, обошёл уже Джордана. И он добавит статистики до завершения карьеры. Разве кто-то может обойти Джеймса по очкам в плей-офф? В среднем набирает по 30 очков, дошёл до 13 финалов НБА», — цитирует Джефферсона Fadeaway World со ссылкой на подкаст Гилберта Аренаса No Chill.