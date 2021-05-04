Гомельский назвал сценарий, при котором ЦСКА будет логично отказаться от услуг Итудиса
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном продолжении работы Димитриса Итудиса в ЦСКА. Контракт главного тренера с московским клубом истекает по окончании сезона.
Ранее Гомельский неоднократно критиковал Итудиса и говорил, что ЦСКА стоит сменить наставника. Гомельского на сайте один из пользователей спросил, при каких обстоятельствах ЦСКА стоит сохранить Итудиса.
«Отказываться от услуг тренера, который привёл команду к титулу, нецелесообразно. В других вариантах смена тренера будет логична», — написал Гомельский на своём сайте.
ЦСКА вышел в «Финал четырёх» Евролиги. Московский клуб в плей-офф Евролиги в трёх матчах обыграл «Фенербахче». Остальны участники «Финала четырёх» пока неизвестны.
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