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Гомельский назвал сценарий, при котором ЦСКА будет логично отказаться от услуг Итудиса

Гомельский назвал сценарий, при котором ЦСКА будет логично отказаться от услуг Итудиса
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном продолжении работы Димитриса Итудиса в ЦСКА. Контракт главного тренера с московским клубом истекает по окончании сезона.

Ранее Гомельский неоднократно критиковал Итудиса и говорил, что ЦСКА стоит сменить наставника. Гомельского на сайте один из пользователей спросил, при каких обстоятельствах ЦСКА стоит сохранить Итудиса.

«Отказываться от услуг тренера, который привёл команду к титулу, нецелесообразно. В других вариантах смена тренера будет логична», — написал Гомельский на своём сайте.

ЦСКА вышел в «Финал четырёх» Евролиги. Московский клуб в плей-офф Евролиги в трёх матчах обыграл «Фенербахче». Остальны участники «Финала четырёх» пока неизвестны.

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