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Агент: я не увидел, что «Зенит» убивали. Не жду «подвигов» от судей в пользу «Барселоны»

Агент: я не увидел, что «Зенит» убивали. Не жду «подвигов» от судей в пользу «Барселоны»
Баскетбол / Евролига 0
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Известный баскетбольный агент Станислав Рыжов не считает, что судейство станет ключевым фактором в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Барселоной» и «Зенитом».

«Я не увидел, что «Зенит» убивали по ходу этой серии. Нет смысла выцеплять один конкретный матч. Наверное, определённое домашнее судейство будет, но я не жду каких-то «подвигов» от судей в пользу хозяев. Вся баскетбольная Европа будет смотреть этот матч — говорю это без преувеличения! В целом по сезону «Зениту» не то что нечего жаловаться на судейство, а судили петербуржцев просто отлично! Нет, я не жду, что «Зениту» судьи «оторвут голову», как говорится.

Что касается большого количества штрафных, то это объяснимо, ведь у «Барселоны» очень сильные «большие», и главный тренер Шарунас Ясикявичюс даёт установку «играть вниз». Когда у Брэндона Дэвиса идёт игра, зенитовцам приходится очень тяжело. Когда он не играет, «Зениту» легче. Думаю, исход сегодняшней игры во многом решит борьба в трёхсекундной зоне», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Пятый матч серии «Барселоны» и «Зенита» состоится сегодня, 4 мая.

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