Пол Пирс назвал лучшего атлета в истории НБА

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс отреагировал на мощный трипл-дабл защитника «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука в матче с «Индианой Пэйсерс» (154:141), в котором Уэстбрук собрал коллекцию из 14 очков, 21 подбора и 21 передачи.

«Чёрт возьми! Расселл Уэстбрук, уважение! Лучший атлет в истории НБА. Говорите об этом», — написал Пирс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Уэстбрук проводит сильный сезон в составе «Вашингтон Уизардс». Защитник быстро стал одним из лидеров команды из столицы США. В нынешнем регулярном чемпионате в активе Уэстбрука 58 матчей, в которых он собирал коллекцию из 21,8 очка, 11,3 подбора и 11,2 передачи.