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Один из лучших новичков НБА выбыл до конца сезона

Один из лучших новичков НБА выбыл до конца сезона
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Тайриз Халибертон выбыл до конца сезона с травмой колена, сообщает Hoops Rumors.

Результаты МРТ не выявили повреждения связок у новичка «Сакраменто». У 21-летнего разыгрывающего диагностировано растяжение связок левого колена. Хирургическое вмешательство не потребуется. Халибертон пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Игрок полностью восстановится и примет участие в межсезонных сборах.

Тайриз Халибертон получил травму в матче регулярного чемпионата НБА c «Даллас Маверикс» (111:99). «Кингз» выбрали игрока под 12-м пиком на драфте-2020. В нынешнем сезоне новичок набирал 13 очков, 5,3 передачи и 3 подбора в среднем за игру при реализации трёхочковых 40,9%.

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