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«Зенит» предложил лидеру новый контракт, тот рассмотрит другие варианты

«Зенит» предложил лидеру новый контракт, тот рассмотрит другие варианты
Баскетбол 0

«Зенит» предложил защитнику Кевину Пангосу новый контракт, сообщает Eurohoops.

По данным источника, санкт-петербургский клуб предложил игроку продлить контракт на два года, однако Пангос рассмотрит вариант и с переходом в другую команду.

Не исключено, что Пангос вернётся в «Барселону» — он уже работал с главным тренером каталонцев Шарунасом Ясикявичюсом в «Жальгирисе», а также защищал цвета испанского клуба с 2018 по 2020 год. Однако для «Барселоны» этот трансфер может оказаться слишком дорогостоящим, так как в прошлом году каталонцы потратились на формирование нынешнего состава.

Вчера, 4 мая, петербуржцы уступили «Барселоне» в пятом решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 53:79. Таким образом, «Зениту» не удалось попасть в «Финал четырёх».

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