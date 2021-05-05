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Турецкий эксперт: «Анадолу Эфес» перешагнул порог. ЦСКА не будет сложным соперником

Турецкий эксперт: «Анадолу Эфес» перешагнул порог. ЦСКА не будет сложным соперником
Баскетбол / Евролига 0

Турецкий эксперт Исмаил Шенол поделился ожиданиями от встречи «Анадолу Эфеса» c ЦСКА в полуфинале плей-офф Евролиги. В четвертьфинальной серии «Эфес» обыграл мадридский «Реал» со счётом 3-2.

«Победа в такой серии взлётов и падений была гораздо важнее, чем хорошая игра. Вчера «Анадолу Эфес» перешагнул порог. ЦСКА или другие команды, вышедшие в «Финал четырёх», не будут для них такими уж сложными соперниками.

Что касается ЦСКА, они всегда борются, всегда сражаются. Жёсткая, физическая команда. Важно быть внимательными. В 2019 году в финале тоже была игра с ЦСКА. Будет нелегко, но я думаю, что «Анадолу Эфес» сможет победить после такого облегчения», — приводит слова Шенола beIN Sports в «Твиттере».

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