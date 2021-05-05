«Портленд» планирует уволить Терри Стоттса и назначить на его место Джейсона Кидда

«Портленд Трэйл Блэйзерс» намеревается по окончании сезона отправить в отставку главного тренера команды Терри Стоттса. Он будет уволен, если команда не сможет добиться хороших результатов в плей-офф, сообщает The Athletic.

Текущий контракт специалиста рассчитан до 2022 года. По данным источника, тренер не пользуется особой поддержкой среди игроков.

Руководство клуба рассматривает различные варианты замены Стоттса. В частности, в шорт-лист входят ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джейсон Кидд, и.о. главного тренера «Атланты Хоукс» Нэйт Макмиллан, ассистент тренера «Филадельфии Сиксерс» Дэйв Йергер, ассистент наставника «Лос-Анджелес Клипперс» Чонси Биллапс и вице-президент «Сан-Антонио Спёрс» Брент Бэрри.

Стоттс возглавил «Портленд» в 2012 году.