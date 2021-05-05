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«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в «Финале восьми» Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в «Финале восьми» Лиги чемпионов
Баскетбол / Еврокубок 0

В Нижнем Новгороде состоялся матч «Финала восьми». «Нижний Новгород» встречался с «Сарагосой». Российский клуб не смог выйти в полуфинал, встреча закончилась победой испанского клуба со счётом 86:78.

Первая четверть завершилась с преимуществом нижегородцев, которые оторвались от соперника на пять очков. Но уже к большому перерыву этот отрыв сократился до минимума. Третью четверть нижегородцы провалили: «Сарагоса» повела с преимуществом в восемь очков. В заключительной десятиминутке игра была равной, но спасти встречу нижегородцам не удалось.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сарагосы» Дилан Эннис, набравший 26 очков. В составе «Нижнего Новгорода» 17 очков набрал Андрей Воронцевич.

Лига чемпионов ФИБА. 1/4 финала
05 мая 2021, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
78 : 86
Сарагоса
Сарагоса, Испания
Нижний Новгород: Воронцевич - 17, Торопов - 15, Бабурин - 12, Гаврилович - 9, Шеферд - 9, Стребков - 7, Астапкович - 6, Комолов - 3, Герасимов, Гонтарь, Петрасек, Чадов
Сарагоса: Эннис - 26, Харрис - 17, Уайли - 15, Бруссино - 12, Сан Мигель - 6, Сулаймон - 6, Баррейро - 2, Бенцинг - 2, Гарсия, Фернандес, Фонт, Хлинасон
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