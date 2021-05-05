«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в «Финале восьми» Лиги чемпионов

В Нижнем Новгороде состоялся матч «Финала восьми». «Нижний Новгород» встречался с «Сарагосой». Российский клуб не смог выйти в полуфинал, встреча закончилась победой испанского клуба со счётом 86:78.

Первая четверть завершилась с преимуществом нижегородцев, которые оторвались от соперника на пять очков. Но уже к большому перерыву этот отрыв сократился до минимума. Третью четверть нижегородцы провалили: «Сарагоса» повела с преимуществом в восемь очков. В заключительной десятиминутке игра была равной, но спасти встречу нижегородцам не удалось.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сарагосы» Дилан Эннис, набравший 26 очков. В составе «Нижнего Новгорода» 17 очков набрал Андрей Воронцевич.