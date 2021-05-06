«Милуоки» дожал «Вашингтон», «Юта», «Бостон», «Портленд», «Хоукс» выиграли с разницей 30+

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 135:134.
В составе победителей лучшими в игре были Джру Холидэй (29 очков), Яннис Адетокунбо (23 очка и 9 подборов) и Донте Дивиченцо (19 очков). У «Уизардс» наиболее результативными в матче стали Брэдли Бил (42 очка), оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (29 очков, 12 подборов и 17 передач) и Давис Бертанс (13 очков).
В другом матче игрового дня «Юта Джаз» разгромила «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 126:94. У «Джаз» лучшими на паркете были Джордан Кларксон (30 очков), Боян Богданович (24 очка) и Джо Инглс (14 очков). У «Спёрс» наиболее заметными в игре стали Лука Саманич (15 очков), Дрю Ойбанкс (14 очков) и Девин Васселл (14 очков).
Ранее в НБА прошил ещё семь матчей: «Орландо» – «Бостон» (96:132), «Кливленд» – «Портленд» (105:141), «Атланта» – «Финикс» (135:103), «Хьюстон» – «Филадельфия» (115:135), «Индиана» – «Сакраменто» (93:104), «Миннесота» – «Мемфис» (135:139), «Денвер» – «Нью-Йорк» (113:97).
- 6 мая 2021
-
08:22
-
08:20
-
08:17
-
08:16
-
00:33
- 5 мая 2021
-
23:38
-
22:52
-
22:19
-
20:59
-
19:44
-
17:59
-
16:40
-
15:26
-
14:58
-
13:48
-
13:03
-
12:46
-
11:58
-
10:51
-
10:47
-
08:36
-
08:32
-
05:29
-
00:58
-
00:49
-
00:23
-
00:18
- 4 мая 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:21
-
23:14
-
21:34
-
20:59
-
19:46
-
18:51