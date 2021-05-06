Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милуоки» дожал «Вашингтон», «Юта», «Бостон», «Портленд», «Хоукс» выиграли с разницей 30+

«Милуоки» дожал «Вашингтон», «Юта», «Бостон», «Портленд», «Хоукс» выиграли с разницей 30+
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 135:134.

В составе победителей лучшими в игре были Джру Холидэй (29 очков), Яннис Адетокунбо (23 очка и 9 подборов) и Донте Дивиченцо (19 очков). У «Уизардс» наиболее результативными в матче стали Брэдли Бил (42 очка), оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (29 очков, 12 подборов и 17 передач) и Давис Бертанс (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
135 : 134
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Холидэй - 29, Адетокунбо - 23, Дивинченцо - 19, Коннотон - 16, Форбс - 14, Лопес - 11, Тиг - 11, Портис - 9, Адетокунбо - 3, Toupane, Джексон, Дьяките, Куруч, Меррилл, Миддлтон, Нвора, Такер
Вашингтон Уизардс: Бил - 42, Уэстбрук - 29, Дав. Бертанс - 13, Гэффорд - 12, Гилл - 11, Лопес - 8, Мэтьюз - 8, Нето - 7, Лень - 2, Смит - 2, Авдия, Бонга, Брайант, Уинстон, Хатимура, Хатчинсон

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» разгромила «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 126:94. У «Джаз» лучшими на паркете были Джордан Кларксон (30 очков), Боян Богданович (24 очка) и Джо Инглс (14 очков). У «Спёрс» наиболее заметными в игре стали Лука Саманич (15 очков), Дрю Ойбанкс (14 очков) и Девин Васселл (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
126 : 94
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Кларксон - 30, Богданович - 24, Инглс - 14, Ньянг - 11, Гобер - 10, Они - 6, Форрест - 6, Хьюз - 6, Брэнтли - 5, О'Нил - 5, Томас - 5, Фэйворс - 4, Азубуике, Ильясова, Конли, Митчелл, Морган
Сан-Антонио Спёрс: Саманич - 15, Васселл - 14, Ойбанкс - 14, Джонс - 11, Пёлтль - 8, Мюррей - 7, Уокер - 7, Дерозан - 6, Джонсон - 6, Бэйтс-Диоп - 3, Дьенг - 3, Гэй, Лайлз, Миллз, Рейнольдс, Уайт, Уэзерспун

Ранее в НБА прошил ещё семь матчей: «Орландо» – «Бостон» (96:132), «Кливленд» – «Портленд» (105:141), «Атланта» – «Финикс» (135:103), «Хьюстон» – «Филадельфия» (115:135), «Индиана» – «Сакраменто» (93:104), «Миннесота» – «Мемфис» (135:139), «Денвер» – «Нью-Йорк» (113:97).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021