«Милуоки» дожал «Вашингтон», «Юта», «Бостон», «Портленд», «Хоукс» выиграли с разницей 30+

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 135:134.

В составе победителей лучшими в игре были Джру Холидэй (29 очков), Яннис Адетокунбо (23 очка и 9 подборов) и Донте Дивиченцо (19 очков). У «Уизардс» наиболее результативными в матче стали Брэдли Бил (42 очка), оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (29 очков, 12 подборов и 17 передач) и Давис Бертанс (13 очков).

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» разгромила «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 126:94. У «Джаз» лучшими на паркете были Джордан Кларксон (30 очков), Боян Богданович (24 очка) и Джо Инглс (14 очков). У «Спёрс» наиболее заметными в игре стали Лука Саманич (15 очков), Дрю Ойбанкс (14 очков) и Девин Васселл (14 очков).

Ранее в НБА прошил ещё семь матчей: «Орландо» – «Бостон» (96:132), «Кливленд» – «Портленд» (105:141), «Атланта» – «Финикс» (135:103), «Хьюстон» – «Филадельфия» (115:135), «Индиана» – «Сакраменто» (93:104), «Миннесота» – «Мемфис» (135:139), «Денвер» – «Нью-Йорк» (113:97).