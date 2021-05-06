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Кайри Ирвинг и «Бруклин» попали под санкции НБА

Кайри Ирвинг и «Бруклин» попали под санкции НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Кайри Ирвинг и «Бруклин Нетс» получили штраф по 35 тысяч долларов от лиги за повторяющиеся отказы игрока общаться с прессой, сообщает ESPN.

«Штрафы вызваны неоднократными отказами Ирвинга участвовать в общении со СМИ после матчей», – утверждается в заявлении лиги.

Правила НБА требуют, чтобы здоровые игроки были доступны для общения с журналистами по запросу до или после каждого матча. В течение сезона Ирвинг несколько раз отказывался от участия в пресс-конференциях. Последний подобный случай произошёл после недавнего матча регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» во вторник. Ирвинг и «Нетс» ранее были оштрафованы лигой на 25 тысяч долларов в декабре, когда игрок игнорировал запросы СМИ на общение во время тренировочного лагеря.

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