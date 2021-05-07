«Клипперс» разгромили «Лейкерс» в дерби Лос-Анджелеса

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 118:94.
В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (24 очка), Кавай Леонард (15 очков) и Ивица Зубац (14 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче оказались Кайл Кузма (25 очков), Монтрезл Харрелл (14 очков) и Андре Драммонд (девять очков).
В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 118:97. У «Уорриорз» лучшими на паркете были Стефен Карри (34 очка), Майкл Мюлдер (25 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). У «Тандер» наиболее заметными в игре стали Тай Джером (23 очка), Дариус Базли (22 очка) и Тео Маледон (15 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Даллас» – «Бруклин» (113:109), «Торонто» – «Вашингтон» (129:131 ОТ), «Шарлотт» – «Чикаго» (99:120), «Детройт» – «Мемфис» (111:97), «Индиана» – «Атланта» (133:126).
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