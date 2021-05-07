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«Клипперс» разгромили «Лейкерс» в дерби Лос-Анджелеса

«Клипперс» разгромили «Лейкерс» в дерби Лос-Анджелеса
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 118:94.

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (24 очка), Кавай Леонард (15 очков) и Ивица Зубац (14 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче оказались Кайл Кузма (25 очков), Монтрезл Харрелл (14 очков) и Андре Драммонд (девять очков).

НБА - регулярный чемпионат
07 мая 2021, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Леонард - 15, Зубац - 14, Казинс - 11, Рондо - 11, Джексон - 10, Моррис - 10, Мэнн - 7, Кеннард - 6, Батюм - 5, Беверли - 5, Ибака, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 25, Харрелл - 14, Драммонд - 9, Маккинни - 9, Маклемор - 9, Карузо - 8, Колдуэлл-Поуп - 6, Мэттьюз - 6, Дэвис - 4, Моррис - 3, Кейкок - 1, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Марк Газоль, Хортон-Такер, Шрёдер

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 118:97. У «Уорриорз» лучшими на паркете были Стефен Карри (34 очка), Майкл Мюлдер (25 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). У «Тандер» наиболее заметными в игре стали Тай Джером (23 очка), Дариус Базли (22 очка) и Тео Маледон (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
07 мая 2021, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 97
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Мюлдер - 25, Уиггинс - 18, Пул - 14, Бэйзмор - 13, Тоскано-Андерсон - 7, Грин - 5, Луни - 2, Ли, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре
Оклахома-Сити Тандер: Джером - 23, Базли - 22, Маледон - 15, Брэдли - 8, Холл - 8, Дорт - 7, Deck - 6, Роби - 6, Браун - 2, Браун, Гилджес-Александер, Михайлюк, Мускала, Оар, Покушевски, Уильямс, Хорфорд

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Даллас» – «Бруклин» (113:109), «Торонто» – «Вашингтон» (129:131 ОТ), «Шарлотт» – «Чикаго» (99:120), «Детройт» – «Мемфис» (111:97), «Индиана» – «Атланта» (133:126).

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