«Голден Стэйт» рассматривает вариант с возвращением игрока чемпионской команды 2018 года

«Голден Стэйт» рассматривает вариант с возвращением тяжёлого форварда Джордана Белла, сообщает журналист The Athletic Маркус Томпсон на своей странице в «Твиттере».

В 2021 году Белл выступал за «Вашингтон Уизардс». Он отработал два десятидневных контракта в январе и апреле, но соглашение с ним продлено не было. Всего он провёл на площадке пять матчей, в которых в среднем набирал 2,8 очка, 3,8 подбора и 1 передачу.

Напомним, Белл выступал за «Голден Стэйт» с 2017 по 2019 год и провёл на площадке 125 матчей, став чемпионом НБА в составе команды. После этого Белл перешёл в «Миннесота Тимбервулвз».

На данный момент «Голден Стэйт Уорриорз» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.