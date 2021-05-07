Форвард ЦСКА Клайберн признан MVP месяца в Евролиге
Лёгкий форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн признан самым ценным игроком апреля в Евролиге.
В трёх матчах четвертьфинальной серии плей-офф Клайберн в среднем набирал 21 очко, 5,3 подбора и две передачи за игру. В трёх заключительных матчах регулярного сезона Уилл в среднем записывал в свой актив 10,7 очка, 3,7 подбора и 3,3 передачи.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
ЦСКА стал единственной командой, досрочно победившей в серии плей-офф. Подопечные Димитриса Итудиса всухую обыграли «Фенербахче» со счётом 3-0. Соперником ЦСКА в полуфинале станет «Анадолу Эфес». Матч состоится 28 мая, финал Евролиги — 30 мая. «Финал четырёх» пройдёт в Кёльне (Германия).
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