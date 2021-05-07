«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» в матче чемпионата Турции

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«Фенербахче» в домашнем матче регулярного чемпионата Турции проиграл «Анадолу Эфес» — 84:88 (21:12, 20:23, 23:27, 20:26).

В составе «Фенербахче» лучшую результативность показали Марко Гудурич (20 очков), Тарик Биберович (13 очков), Ян Веселы (10 очков) и Беркай Джандан (15 очков). У «Анадолу Эфес» выделились Крунослав Симон (21 очков), Адриан Моэрман (15 очков, 12 подборов), Буграхан Тунджер (14 очков), Брайант Данстон (9 очков) и Василие Мицич (9 очков).

«Анадолу Эфес» (28-1) упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (22-8) занимает второе место. «Эфес» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где встретится с ЦСКА. Армейцы в плей-офф всухую обыграли «Фенербахче» (3-0).

Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Anadolu Efes Spor Kulübü.