«Уорриорз» разгромили «Тандер» благодаря 49 очкам Карри, «Нетс» вырвали победу у «Денвера»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 136:97.
В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (49 очков), Эндрю Уиггинс (18 очков) и Джордан Пул (16 очков). У «Тандер» наиболее результативными стали Святослав Михайлюк (17 очков), Лугенц Дорт (16 очков) и Кенрич Уильямс (13 очков).
В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» на выезде победил «Денвер Наггетс» со счётом 125:119. В составе «Нетс» лучшими на паркете были Кевин Дюрант (33 очка и 11 подборов), Кайри Ирвинг (31 очко) и Блэйк Грффин (20 очков). У «Наггетс» наиболее заметными стали Майкл Портер (29 очков), Никола Йокич (28 очков) и Факундо Кампаццо (19 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Индиана» – «Вашингтон» (132:133 ОТ), «Филадельфия» – «Детройт» (118:104), «Торонто» – «Мемфис» (99:109), «Портленд» – «Сан-Антонио» (124:102), «Юта» – «Хьюстон» (124:116).
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