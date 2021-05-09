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«Уорриорз» разгромили «Тандер» благодаря 49 очкам Карри, «Нетс» вырвали победу у «Денвера»

«Уорриорз» разгромили «Тандер» благодаря 49 очкам Карри, «Нетс» вырвали победу у «Денвера»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 136:97.

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (49 очков), Эндрю Уиггинс (18 очков) и Джордан Пул (16 очков). У «Тандер» наиболее результативными стали Святослав Михайлюк (17 очков), Лугенц Дорт (16 очков) и Кенрич Уильямс (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
136 : 97
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 49, Уиггинс - 18, Пул - 16, Грин - 15, Тоскано-Андерсон - 12, Мюлдер - 9, Смайлагич - 6, Бэйзмор - 5, Луни - 3, Манньон - 3, Ли, Пэскелл, Томпсон, Уайзмен, Убре
Оклахома-Сити Тандер: Михайлюк - 17, Дорт - 16, Оар - 13, Уильямс - 13, Базли - 11, Маледон - 10, Браун - 6, Deck - 4, Браун - 3, Роби - 2, Холл - 2, Брэдли, Гилджес-Александер, Джером, Мускала, Покушевски, Хорфорд

В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» на выезде победил «Денвер Наггетс» со счётом 125:119. В составе «Нетс» лучшими на паркете были Кевин Дюрант (33 очка и 11 подборов), Кайри Ирвинг (31 очко) и Блэйк Грффин (20 очков). У «Наггетс» наиболее заметными стали Майкл Портер (29 очков), Никола Йокич (28 очков) и Факундо Кампаццо (19 очков).

НБА - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 125
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Портер - 28, Кампаццо - 19, Ховард - 13, Риверс - 12, Грин - 9, Макги - 4, Чанчар - 3, Харрисон - 2, Бартон, Бол, Гордон, Дозьер, Маррей, Миллсэп, Моррис, Ннаджи
Бруклин Нетс: Дюрант - 33, Ирвинг - 31, Гриффин - 20, Грин - 15, Харрис - 8, James - 6, Браун - 4, Клэкстон - 4, Шамет - 3, Джордан - 1, Джонсон, Джонсон, Динвидди, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харден

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Индиана» – «Вашингтон» (132:133 ОТ), «Филадельфия» – «Детройт» (118:104), «Торонто» – «Мемфис» (99:109), «Портленд» – «Сан-Антонио» (124:102), «Юта» – «Хьюстон» (124:116).

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