Стефен Карри обновил рекорд НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 49 очков (3/5 двухочковых, 11/21 трехочковых, 10/10 штрафных) в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (136:97).



Карри провел четвертый матч за сезон с 11+ трехочковыми, что является новым рекордом в истории НБА. Стефен сумел набрать 49 очков за 29 минут в течение трех четвертей. «Уорриорз» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (35-33) и, скорее всего, сыграют в турнире плей-ин. Отставание от шестого места, дающего прямую путёвку в плей-офф, составляет 4 победы за 4 матча до конца регулярного чемпионата.

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