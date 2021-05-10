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«Даллас» разгромил «Кливленд», «Хорнетс» проиграли «Пеликанс», несмотря на 43 очка Розира

«Даллас» разгромил «Кливленд», «Хорнетс» проиграли «Пеликанс», несмотря на 43 очка Розира
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» со счётом 124:97.

В составе победителей лучшими на площадке были Тим Хардуэй (25 очков), Джош Ричардсон (20 очков) и Лука Дончич (15 очков). У «Кавальерс» наиболее результативными стали Коллин Секстон (24 очка), Мфионду Кабенгеле (14 очков) и Бродрик Томас (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
10 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Секстон - 24, Кабенгеле - 14, Томас - 13, Окоро - 12, Дотсон - 10, Лав - 8, Аллен - 5, Мартин - 3, Уэйд - 3, Гарлэнд, Деллаведова, Нэнс, Осман, Принс, Стивенс, Уиндлер, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 25, Ричардсон - 20, Дончич - 15, Брансон - 13, Пауэлл - 12, Мелли - 9, Бёрк - 7, Марьянович - 7, Редик - 6, Коли-Стайн - 4, Финни-Смит - 4, Грин - 2, Бей, Клебер , Порзингис, Терри, Хинтон

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде вырвали победу у «Шарлотт Хорнетс» со счётом 112:110. В составе «Пеликанс» лучшими на паркете были Эрик Бледсо (24 очка и 11 передач), Джексон Хэйс (18 очков) и Джеймс Джонсон (17 очков). У «Хорнетс» наиболее заметными в игре стали Терри Розир (43 очка), Ламело Болл (22 очка) и Коди Зеллер (17 очков).

НБА - регулярный чемпионат
10 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Шарлотт Хорнетс: Розир - 43, Болл - 22, Зеллер - 17, Вашингтон - 14, Монк - 5, Уонамэйкер - 4, Мартин - 3, Макдэниелс - 2, Бийомбо, Бриджес, Грэм, Дарлинг, Кэри, Мартин, Риллер, Ричардс, Хэйворд
Нью-Орлеан Пеликанс: Бледсо - 24, Хэйс - 18, Джонсон - 17, Александер-Уолкер - 13, Маршалл - 13, Болл - 12, Эрнангомес - 9, Габриэль - 2, Ивунду - 2, Льюис - 2, Louzada Silva, Адамс, Ингрэм, Нанналли, Уильямсон, Харт

Также в НБА прошил ещё два матча: «Орландо» — «Миннесота» (96:128), «Детройт» — «Чикаго» (96:108).

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