«Даллас» разгромил «Кливленд», «Хорнетс» проиграли «Пеликанс», несмотря на 43 очка Розира

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» со счётом 124:97.

В составе победителей лучшими на площадке были Тим Хардуэй (25 очков), Джош Ричардсон (20 очков) и Лука Дончич (15 очков). У «Кавальерс» наиболее результативными стали Коллин Секстон (24 очка), Мфионду Кабенгеле (14 очков) и Бродрик Томас (13 очков).

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде вырвали победу у «Шарлотт Хорнетс» со счётом 112:110. В составе «Пеликанс» лучшими на паркете были Эрик Бледсо (24 очка и 11 передач), Джексон Хэйс (18 очков) и Джеймс Джонсон (17 очков). У «Хорнетс» наиболее заметными в игре стали Терри Розир (43 очка), Ламело Болл (22 очка) и Коди Зеллер (17 очков).

Также в НБА прошил ещё два матча: «Орландо» — «Миннесота» (96:128), «Детройт» — «Чикаго» (96:108).