«Это немного пугает». Димитрис Итудис рассказал о проблеме ЦСКА перед плей-офф с «Нижним»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от серии с «Нижним Новгородом» в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Важно, что мы играем на 13-й день после окончания серии плей-офф против «Фенера». Это немного пугает, это очень долгий отрезок. Мы не привыкли так много отдыхать. С одной стороны, хорошо, что мы смогли дать игрокам парочку выходных, с другой, на финише сезона, примерно за месяц до конца, игрокам нужно находиться в действии. Мы пытались организовать товарищеские матчи, но получили отказы от нескольких команд, так что пришлось полагаться только на себя. Мы работали старательно, хорошо тренировались, так что посмотрим, что завтра покажем на паркете. Что касается «Нижнего», мы знаем, что соперники играют на высоком уровне, они очень конкурентоспособны, они недавно играли в «Финале восьми» Лиги чемпионов, и мы относимся к ним с большим уважением», — приводит слова Итудиса пресс-служба команды.