Трансфер игрока «Зенита» в «Панатинаикос» сорвался по курьёзной причине

Трансфер защитника «Зенита» Кей Си Риверса в «Панатинаикос» сорвался по курьёзной причине, сообщает «Спорт день за днём».

В «Зените» сезон для Риверса был уже окончен, так как клуб завершил выступление в Евролиге, а в Единой лиге ВТБ он был исключён из заявки из-за лимита на легионеров. По этой же причине не состоялся переход игрока в «Панатинаикос». В Греции в заявке на матч не может присутствовать более шести легионеров. Предполагалось, что Риверс заменит в составе греческой команды травмированного американца Ти-Джей Брэя. Однако Брэй вернулся на площадку гораздо раньше предполагаемого срока, из-за чего трансфер Риверса сорвался.

Сообщается, что дальнейшая судьда Риверса в «Зените» пока неизвестна.