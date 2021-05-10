Трансфер игрока «Зенита» в «Панатинаикос» сорвался по курьёзной причине
Трансфер защитника «Зенита» Кей Си Риверса в «Панатинаикос» сорвался по курьёзной причине, сообщает «Спорт день за днём».
В «Зените» сезон для Риверса был уже окончен, так как клуб завершил выступление в Евролиге, а в Единой лиге ВТБ он был исключён из заявки из-за лимита на легионеров. По этой же причине не состоялся переход игрока в «Панатинаикос». В Греции в заявке на матч не может присутствовать более шести легионеров. Предполагалось, что Риверс заменит в составе греческой команды травмированного американца Ти-Джей Брэя. Однако Брэй вернулся на площадку гораздо раньше предполагаемого срока, из-за чего трансфер Риверса сорвался.
Сообщается, что дальнейшая судьда Риверса в «Зените» пока неизвестна.
Рекомендуем вам
- 10 мая 2021
-
23:44
-
23:16
-
22:58
-
22:42
-
21:25
-
20:53
-
19:56
-
18:34
-
17:44
-
16:37
-
16:01
-
14:53
-
13:42
-
12:45
-
12:09
-
11:48
-
11:24
-
10:16
-
10:09
-
09:26
-
07:54
-
05:50
-
01:02
- 9 мая 2021
-
23:22
-
22:49
-
21:28
-
21:03
-
19:40
-
17:24
-
16:35
-
15:25
-
14:38
-
12:59
-
11:43
-
11:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам