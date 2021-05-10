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Трансфер игрока «Зенита» в «Панатинаикос» сорвался по курьёзной причине

Трансфер игрока «Зенита» в «Панатинаикос» сорвался по курьёзной причине
Баскетбол 0

Трансфер защитника «Зенита» Кей Си Риверса в «Панатинаикос» сорвался по курьёзной причине, сообщает «Спорт день за днём».

В «Зените» сезон для Риверса был уже окончен, так как клуб завершил выступление в Евролиге, а в Единой лиге ВТБ он был исключён из заявки из-за лимита на легионеров. По этой же причине не состоялся переход игрока в «Панатинаикос». В Греции в заявке на матч не может присутствовать более шести легионеров. Предполагалось, что Риверс заменит в составе греческой команды травмированного американца Ти-Джей Брэя. Однако Брэй вернулся на площадку гораздо раньше предполагаемого срока, из-за чего трансфер Риверса сорвался.

Сообщается, что дальнейшая судьда Риверса в «Зените» пока неизвестна.

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