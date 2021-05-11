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Робертсон, Мэджик, Сильвер и Кидд отреагировали на историческое свершение Уэстбрука

Робертсон, Мэджик, Сильвер и Кидд отреагировали на историческое свершение Уэстбрука
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил 182-й трипл-дабл в карьере. Он установил новый рекорд НБА по данному показателю. Уэстбрука с историческим достижением поздравили многие легенды лиги, включая Оскара Робертсона, который был предыдущим рекордсменом.

«Я очень рад за тебя. Твоя семья очень гордится тобой. Отдаю должное и преклоняюсь перед тобой за все достижения», — сказал Робертсон в видео, опубликованном «Уизардс».

«Поздравляю с тем, что ты превзошёл Оскара Робертсона, став лидером НБА по трипл-даблам», — сказал Мэджик Джонсон.

«Это невероятное достижение. Просто невероятно! Ты обошёл меня уже давным-давно, но теперь ты войдёшь в историю как мистер Трипл-Дабл», — сказал Джейсон Кидд.

«Это говорит о твоём отношении к работе, о мастерстве и страсти, которую ты привносишь в игру», — добавил комиссионер НБА Адам Сильвер.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Уизардс»

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