Андрей Мальцев: серия переезжает в Химки, где мы постараемся разобраться в своих ошибках
Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения своей команды в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (80:89), отметив, что перед переездом серии в Московскую область в клубе сделают необходимые выводы и разберутся в ошибках.
«Поздравляю «Локомотив» с победой. Они провели все сорок минут в очень хорошем ритме и, наверное, больше нас заслужили выиграть. При этом прошёл только один матч. Серия до двух побед, сейчас мы переезжаем в Химки, где постараемся разобраться в своих ошибках, а также прибавить в настрое», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Московской области.
Второй матч серии «Химки» — «Локомотив-Кубань» пройдёт 13 мая.
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