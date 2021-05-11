Димитрис Итудис: ЦСКА выглядел немного разобранным

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (84:59, 1-0).

«Мы выглядели немного разобранными, ведь, как я говорил перед матчем, эта игра случилась на 13-й день после предыдущей. Хоть мы и получили возможность отдохнуть и потренироваться, нам не хватало игрового действия. По сути, нам не удались только последние три минуты половины, которые «Нижний» выиграл со счетом 5-15. Мы плохо бросали штрафные и трехочковые. При этом мы агрессивно оборонялись, здорово сыграл Джоджо (Фогтманн), который оформил дабл-дабл. Поздравляю команду, мы впереди 1-0 в серии», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.