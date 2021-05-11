«Зенит» разгромил «Парму» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с участием победителя регулярного чемпионата «Зенита». Команда с берегов Невы принимала «Парму».

В первой половине матча уральцы оказывали подопечным Паскуаля достойное сопротивление. В результате к большому перерыву «Зенит» лидировал с преимуществом лишь в 6 очков — 39:33. Но во второй половине матча петербуржцы прибавили и в результате добились победы с разгромным счётом — 86:66.

Лучшим в составе победителей стал Кевин Пангос. Канадец собрал коллекцию из 17 очков, 3 подборов и 8 передач. Ещё 12 очков на счету Тарика Блэка. В составе пермяков отличился Эйгирдас Жукаускас, набравший 15 очков. Литовец стал единственным игроком «Пармы», записавшим в актив двузначное количество очков.