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«Зенит» разгромил «Парму» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» разгромил «Парму» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с участием победителя регулярного чемпионата «Зенита». Команда с берегов Невы принимала «Парму».

В первой половине матча уральцы оказывали подопечным Паскуаля достойное сопротивление. В результате к большому перерыву «Зенит» лидировал с преимуществом лишь в 6 очков — 39:33. Но во второй половине матча петербуржцы прибавили и в результате добились победы с разгромным счётом — 86:66.

Лучшим в составе победителей стал Кевин Пангос. Канадец собрал коллекцию из 17 очков, 3 подборов и 8 передач. Ещё 12 очков на счету Тарика Блэка. В составе пермяков отличился Эйгирдас Жукаускас, набравший 15 очков. Литовец стал единственным игроком «Пармы», записавшим в актив двузначное количество очков.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
11 мая 2021, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
86 : 66
Парма
Пермь, Россия
Зенит: Пангос - 17, Блэк - 12, Холлинс - 11, Томас - 10, Фридзон - 10, Бэрон - 7, Зубков - 6, Трушкин - 6, Захаров - 5, Хвостов - 2, Пойтресс, Пушков
Парма: Жукаускас - 15, Мейерис - 9, Савович - 8, Григорьев - 7, Жмако - 7, Ивлев - 7, Буланов - 6, Платунов - 5, Понитка - 2, Будин, Уильямс, Шейко
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