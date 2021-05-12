«Чикаго» проиграл «Бруклину», несмотря на 41 очко Лавина, «Клипперс» обыграли «Рэпторс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 115:107.
В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (21 очко), Джо Харрис (17 очков) и Брюс Браун (15 очков и 10 подборов). У «Буллз» наиболее результативными в матче стали Зак Лавин (41 очко), Коби Уайт (16 очков) и Никола Вучевич (12 очков и 12 подборов).
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях победил «Торонто Рэпторс» со счётом 115:96. У «Клипперс» лучшими на паркете были Кавай Леонард (20 очков), Теренс Мэнн (20 очков) и Ивица Зубац (18 очков и 10 подборов). У «Рэпторс» наиболее заметными стали Крис Буше (16 очков), Кем Берч (13 очков) и Малачи Флинн (11 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Шарлотт» — «Денвер» (112:117), «Детройт» — «Миннесота» (100:119), «Бостон» — «Майами» (121:129), «Индиана» — «Филадельфия» (103:94), «Мемфис» — «Даллас» (133:104).
- 12 мая 2021
-
05:50
-
00:27
- 11 мая 2021
-
22:09
-
22:04
-
21:30
-
21:22
-
20:14
-
20:13
-
19:30
-
18:57
-
17:56
-
16:49
-
16:19
-
15:29
-
14:40
-
13:37
-
13:16
-
12:14
-
11:28
-
10:11
-
09:27
-
07:34
-
07:29
-
01:29
- 10 мая 2021
-
23:44
-
23:16
-
22:58
-
22:42
-
21:25
-
20:53
-
19:56
-
18:34
-
17:44
-
16:37
-
16:01