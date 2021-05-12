Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Чикаго» проиграл «Бруклину», несмотря на 41 очко Лавина, «Клипперс» обыграли «Рэпторс»

«Чикаго» проиграл «Бруклину», несмотря на 41 очко Лавина, «Клипперс» обыграли «Рэпторс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 115:107.

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (21 очко), Джо Харрис (17 очков) и Брюс Браун (15 очков и 10 подборов). У «Буллз» наиболее результативными в матче стали Зак Лавин (41 очко), Коби Уайт (16 очков) и Никола Вучевич (12 очков и 12 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
12 мая 2021, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
107 : 115
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 41, Уайт - 16, Вучевич - 12, Маркканен - 11, Тайс - 10, Темпл - 7, Уильямс - 5, Янг - 4, Саторански - 1, Амину, Арчидиаконоу, Браун, Валентайн, Грин, Дотсон, Мокока, Фелисио
Бруклин Нетс: Дюрант - 21, Харрис - 17, Браун - 15, Грин - 14, Гриффин - 13, Ирвинг - 13, James - 11, Клэкстон - 10, Шамет - 1, Джонсон, Джонсон, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харден

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях победил «Торонто Рэпторс» со счётом 115:96. У «Клипперс» лучшими на паркете были Кавай Леонард (20 очков), Теренс Мэнн (20 очков) и Ивица Зубац (18 очков и 10 подборов). У «Рэпторс» наиболее заметными стали Крис Буше (16 очков), Кем Берч (13 очков) и Малачи Флинн (11 очков).

НБА - регулярный чемпионат
12 мая 2021, среда. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
96 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Буше - 16, Берч - 13, Флинн - 11, Gillespie - 10, Бембри - 10, Харрис - 10, Джонсон - 9, Трент-мл. - 9, Ватанабэ - 8, Ануноби, Бэйнс, Ванвлит, Лоури, Сиакам, Уотсон, Худ
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 20, Мэнн - 20, Зубац - 18, Джордж - 16, Моррис - 14, Рондо - 11, Джексон - 6, Батюм - 5, Кеннард - 3, Казинс - 2, Беверли, Ибака, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Шарлотт» — «Денвер» (112:117), «Детройт» — «Миннесота» (100:119), «Бостон» — «Майами» (121:129), «Индиана» — «Филадельфия» (103:94), «Мемфис» — «Даллас» (133:104).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021