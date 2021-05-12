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«Лейкерс» без Леброна вырвали победу у «Никс» в овертайме, «Голден Стэйт» обыграл «Финикс»

«Лейкерс» без Леброна вырвали победу у «Никс» в овертайме, «Голден Стэйт» обыграл «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома в овертайме обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:99.

В составе победителей лучшими в игре были Кайл Кузма (23 очка), Энтони Дэвис (20 очков) и Андре Драммонд (16 очков и 18 подборов). Леброн Джеймс участия в матче не принимал. У «Никс» наиболее результативными стали Джулиус Рэндл (31 очко), Деррик Роуз (27 очков) и Франк Нтиликина (девять очков). Автором победного трёхочкового броска стал Тэйлен Хортон-Такер.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» NBA.

НБА - регулярный чемпионат
12 мая 2021, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 99
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 23, Дэвис - 20, Драммонд - 16, Хортон-Такер - 13, Колдуэлл-Поуп - 8, Маклемор - 8, Мэттьюз - 8, Харрелл - 5, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Карузо, Кейкок, Маккинни, Марк Газоль, Моррис, Шрёдер
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 31, Роуз - 27, Нтиликина - 9, Барретт - 8, Гибсон - 8, Баллок - 5, Топпин - 5, Ноэль - 4, Пэйтон - 2, Бёркс, Куикли, Нокс, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» дома победил «Финикс Санз» со счётом 122:116. В составе «Уорриорз» лучшими на паркете стали Эндрю Уиггинс (38 очков), Стефен Карри (21 очко) и Джордан Пул (20 очков). Также трипл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков, 10 подборов и 11 передач). У «Санз» наиболее заметными в игре стали Девин Букер (34 очка), Крис Пол (24 очка и 10 передач) и Джей Краудер (20 очков).

НБА - регулярный чемпионат
12 мая 2021, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 116
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 38, Карри - 21, Пул - 20, Бэйзмор - 17, Грин - 11, Тоскано-Андерсон - 7, Мюлдер - 5, Луни - 3, Ли, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре
Финикс Санз: Букер - 34, Пол - 24, Краудер - 20, Крэйг - 8, Эйтон - 8, Пэйн - 7, Бриджес - 6, Камински - 6, Картер - 3, Александер, Гэллоуэй, Джонсон, Мур, Надер, Смит, Шарич

Также в НБА прошли ещё девять матчей: «Чикаго» – «Бруклин» (107:115), «Торонто» – «Клипперс» (96:115), «Шарлотт» – «Денвер» (112:117), «Детройт» – «Миннесота» (100:119), «Бостон» – «Майами» (121:129), «Индиана» – «Филадельфия» (103:94), «Мемфис» – «Даллас» (133:104), «Милуоки» – «Орландо» (114:102), «Сакраменто» – «Оклахома» (122:106).

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