«Лейкерс» без Леброна вырвали победу у «Никс» в овертайме, «Голден Стэйт» обыграл «Финикс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома в овертайме обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:99.
В составе победителей лучшими в игре были Кайл Кузма (23 очка), Энтони Дэвис (20 очков) и Андре Драммонд (16 очков и 18 подборов). Леброн Джеймс участия в матче не принимал. У «Никс» наиболее результативными стали Джулиус Рэндл (31 очко), Деррик Роуз (27 очков) и Франк Нтиликина (девять очков). Автором победного трёхочкового броска стал Тэйлен Хортон-Такер.
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В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» дома победил «Финикс Санз» со счётом 122:116. В составе «Уорриорз» лучшими на паркете стали Эндрю Уиггинс (38 очков), Стефен Карри (21 очко) и Джордан Пул (20 очков). Также трипл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков, 10 подборов и 11 передач). У «Санз» наиболее заметными в игре стали Девин Букер (34 очка), Крис Пол (24 очка и 10 передач) и Джей Краудер (20 очков).
Также в НБА прошли ещё девять матчей: «Чикаго» – «Бруклин» (107:115), «Торонто» – «Клипперс» (96:115), «Шарлотт» – «Денвер» (112:117), «Детройт» – «Миннесота» (100:119), «Бостон» – «Майами» (121:129), «Индиана» – «Филадельфия» (103:94), «Мемфис» – «Даллас» (133:104), «Милуоки» – «Орландо» (114:102), «Сакраменто» – «Оклахома» (122:106).
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