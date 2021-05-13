Стали известны два новых участника плей-офф НБА

«Нью-Йорк Никс» и «Атланта Хоукс» вышли в плей-офф НБА.



«Хоукс» в последнем матче регулярного чемпионата НБА одержали победу над «Вашингтон Уизардс» (120:116). «Никс» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:101 ОТ). Выход обоих клубов в постсезон стал возможным благодаря поражению «Бостон Селтикс» от «Кливленд Кавальерс» (94:102). «Селтикс» гарантированно примут участие в турнире плей-ин и выше седьмого места в турнирной таблице не поднимутся.



«Нью-Йорк» вышел в плей-офф впервые с 2013 года, «Атланта» не играла в матчах на выбывание с 2017-го.

«С этим пунктом мы справились, «Никс». Но мы ещё далеки от своей цели», — написал в «Твиттере» тяжёлый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл после игры в Кливленде.