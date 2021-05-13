Второй российский игрок решил выставиться на драфт НБА

Игорь Рубин, агент 20-летнего защитника «Автодора» Никиты Михайловского, заявил, что в ближайшее время его клиент объявит о своем участии в драфте НБА.
«Да, в наших планах есть участие в драфте этого года. До 30 мая ещё есть время на оформление всех необходимых документов. Скоро всё объявим», — приводит слова Рубина «Спорт-экспресс».
Михайловский в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ провёл за «Автодор» 24 матча, в которых в среднем за 18,3 минуты на площадке набирал 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи, зарабатывая при этом 8,0 балла за эффективность действий. Лучший матч в этом сезоне защитник «Автодора» провёл против эстонского «Калева» (87:61). За 24 минуты на площадке россиянин записал в свой актив 24 очка с показателем эффективности 24. Михайловский был признан лучшим молодым игроком турнира по итогам сезона. Ранее о намерении принять участие в драфте НБА заявил 21-летний баскетболист «Химок» Владислав Одиноков.
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