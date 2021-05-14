Евролига назвала главную восходящую звезду сезона-2020/2021

Центровой «Реала» Усман Гаруба признан восходящей звездой Евролиги в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт турнира.



Гаруба набирал 3,9 очка и 4,0 подбора при рейтинге эффективности 6,1 балла в нынешнем сезоне. 19-летний «большой» начал в старте 20 из 39 матчей в составе «Реала». Он стал лучшим среди всех претендентов на награду по суммарному рейтингу эффективности (238 баллов) и количеству подборов (157). Гаруба совершил 27 блок-шотов, заняв восьмое место среди всех игроков Евролиги по данному показателю.



В плей-офф Гаруба набирал 7,2 подбора, что является лучшим результатом на стадии турнира. Гаруба стал третьим представителем «Реала» после Николы Миротича и Луки Дончича, получившим награду восходящей звезде Евролиги.



Рокас Йокубайтис («Жальгирис»), Леандро Больмаро («Барселона»), Карлос Алосен («Реал»), Йонас Маттиссек («Альба»), Мэттью Стразель (АСВЕЛ) и Серхи Мартинес («Барселона») также получили голоса главных тренеров при определении обладателя награды.

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