Евролига назвала главную восходящую звезду сезона-2020/2021

Центровой «Реала» Усман Гаруба признан восходящей звездой Евролиги в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт турнира.
Гаруба набирал 3,9 очка и 4,0 подбора при рейтинге эффективности 6,1 балла в нынешнем сезоне. 19-летний «большой» начал в старте 20 из 39 матчей в составе «Реала». Он стал лучшим среди всех претендентов на награду по суммарному рейтингу эффективности (238 баллов) и количеству подборов (157). Гаруба совершил 27 блок-шотов, заняв восьмое место среди всех игроков Евролиги по данному показателю.
В плей-офф Гаруба набирал 7,2 подбора, что является лучшим результатом на стадии турнира. Гаруба стал третьим представителем «Реала» после Николы Миротича и Луки Дончича, получившим награду восходящей звезде Евролиги.
Рокас Йокубайтис («Жальгирис»), Леандро Больмаро («Барселона»), Карлос Алосен («Реал»), Йонас Маттиссек («Альба»), Мэттью Стразель (АСВЕЛ) и Серхи Мартинес («Барселона») также получили голоса главных тренеров при определении обладателя награды.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
- 14 мая 2021
-
13:57
-
13:13
-
12:04
-
11:28
-
10:55
-
09:36
-
08:08
-
08:00
-
05:40
-
00:54
- 13 мая 2021
-
23:50
-
23:03
-
22:30
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
20:39
-
19:15
-
17:58
-
16:56
-
16:03
-
15:44
-
14:34
-
14:31
-
14:10
-
13:48
-
13:06
-
11:59
-
10:53
-
09:47
-
09:27
-
08:18
-
08:15
-
08:06
-
08:04