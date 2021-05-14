Экс-тренер Майкла Джордана и Коби Брайанта высказался о них

Тим Гровер, бывший тренер легендарных баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта, рассказал о психологических аспектах игры.
«Страх и сомнения — это не одно и то же, и разница между ними такая же явная, как между победой и поражением. Перед каждой игрой вы могли видеть Майкла Джордана в одиночестве, с опущенной головой, жующим жвачку, ведущим личный разговор с самим собой. Он волновался так же, как и все. Но он никогда не сомневался, что выступит на пределе своих возможностей.
Страх появляется сам по себе, а сомнениям нужно приглашение. Страх делает человека внимательнее, бдительнее. Сомнения — полная противоположность; они замедляют и парализуют мышление. Страх связан с угрозой, с тем, с чем вам придётся столкнуться. Если ты сомневаешься, дело в тебе. И для Майкла, и для Коби всё сводилось к непоколебимой вере в то, что они делали. Каждое решение, каждый шаг были основаны на уверенности», — приводит слова Гровера Essentially Sports.
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