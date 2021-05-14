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«Чикаго» хочет создать «Большое трио» суперзвёзд на следующий сезон

«Чикаго» хочет создать «Большое трио» суперзвёзд на следующий сезон
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Чикаго Буллз» рассматривает вариант, при котором попробует создать большое трио суперзвёзд, сообщает Fadeaway World. По информации иллинойского обозревателя Кейси Джонсона, в «Чикаго» могут попробовать заполучить защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била для объединения его с Заком Лавином и Николой Вучевичем.

Таким образом, в стане «Буллз» может сложиться звёздное трио в лице Зака Лавина, Николы Вучевича и Брэдли Бил.

Команда из Иллинойса долгое время пребывала на стадии перестройки. В нынешнем сезоне «Буллз» боролись за выход в зону плей-ин, но, вероятнее всего, не попадут в неё. Для выхода в плей-ин команде необходимо одержать победы в двух оставшихся матчах, а также уповать на поражение «Вашингтона» в двух последних встречах сезона.

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