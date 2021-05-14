УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, выиграв серию у «Зелёна-Гуры»

В Польше завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором местная «Зелёна-Гура» принимала УНИКС.

Хозяева сумели выиграть первую четверть — 25:24, но к большому перерыву лидерство уже перехватил УНИКС — 39:37. В третьей четверти казанцам удался решающий рывок, после которого счёт стал 66:56. В заключительном игровом отрезке российская команда дожала соперников и оформила уверенную победу — 90:79.

Благодаря этому успеху коллектив из Казани пробился в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 18 очков, дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов на счету Окаро Уайта. У «Зелёна-Гура» 20 очков в актив записал Крис Ричард.