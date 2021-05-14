УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, выиграв серию у «Зелёна-Гуры»
В Польше завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором местная «Зелёна-Гура» принимала УНИКС.
Хозяева сумели выиграть первую четверть — 25:24, но к большому перерыву лидерство уже перехватил УНИКС — 39:37. В третьей четверти казанцам удался решающий рывок, после которого счёт стал 66:56. В заключительном игровом отрезке российская команда дожала соперников и оформила уверенную победу — 90:79.
Благодаря этому успеху коллектив из Казани пробился в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 18 очков, дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов на счету Окаро Уайта. У «Зелёна-Гура» 20 очков в актив записал Крис Ричард.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
14 мая 2021, пятница. 21:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
79 : 90
УНИКС
Казань, Россия
Зелёна-Гура: Ричард - 20, Боулин - 15, Брембли - 12, Фрейманис - 10, Кошарек - 8, Берзиньш - 5, Смит - 5, Гросселл - 4, Клоцек, Пут, Сулима, Трачик
УНИКС: Смит - 18, Холланд - 17, Уайт - 15, Уолтерс - 12, Клименко - 8, Узинский - 7, Браун - 6, Жбанов - 4, Сергеев - 3, Антипов, Канаан, Разумов
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