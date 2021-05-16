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Майк Джеймс исполнил роскошный евростеп, вызвав впечатляющую реакцию Кайри Ирвинга

Майк Джеймс исполнил роскошный евростеп, вызвав впечатляющую реакцию Кайри Ирвинга
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс отметился эффектными действиями в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Американский игрок исполнил классный евростеп, чем впечатлил своего одноклубника Кайри Ирвинга. Звезда «Нетс» затем показал забавную пантомиму, попытавшись спародировать действия Джеймса.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» NBA.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Джеймс подписал контракт с «Бруклином» до конца сезона. У Джеймса истёк второй 10-дневный контракт, после которого клуб мог расстаться с ним или продлить до конца сезона.

30-летний защитник не может подписывать многолетний контракт, поскольку права на него до 2023 года принадлежат ЦСКА. Майк временно покинул ЦСКА в марте после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

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