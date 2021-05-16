Майк Джеймс исполнил роскошный евростеп, вызвав впечатляющую реакцию Кайри Ирвинга

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс отметился эффектными действиями в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Американский игрок исполнил классный евростеп, чем впечатлил своего одноклубника Кайри Ирвинга. Звезда «Нетс» затем показал забавную пантомиму, попытавшись спародировать действия Джеймса.

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Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Джеймс подписал контракт с «Бруклином» до конца сезона. У Джеймса истёк второй 10-дневный контракт, после которого клуб мог расстаться с ним или продлить до конца сезона.

30-летний защитник не может подписывать многолетний контракт, поскольку права на него до 2023 года принадлежат ЦСКА. Майк временно покинул ЦСКА в марте после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.