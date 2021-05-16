Названы 4 суперзвезды, которых включат в Зал славы на следующей церемонии

Названы имена 10 человек, которые будут введены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2021 году, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



В начале марта были объявлены 14 финалистов. В Зал славы войдут чемпион НБА-2008 в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс, двукратный чемпион в составе «Майами Хит» Крис Бош, пятикратный участник Матча звёзд Крис Уэббер и чемпион НБА-2004 в составе «Детройт Пистонс» Бен Уоллес. Также в Зал славы войдут тренеры Рик Адельман, Джей Райт и Билл Расселл и бывшие баскетболистки женской НБА Йоланда Гриффит и Лорен Джексон.



Кроме того, по решению Международного комитета в Зал славы войдет 3-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч.