Хавьер Паскуаль: у ЦСКА один из лучших ростеров в Европе

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА, отдельно отметив ростер армейцев.
«Победа в Перми привела нас в полуфинал Единой Лиги ВТБ. В этой серии нам предстоит играть с ЦСКА. Все прекрасно знают, каким опытом и качеством обладают игроки и тренеры этой команды. У них один из лучших ростеров в Европе. Мы же играем дома и, несмотря на потери, которые у нас есть, мы можем выиграть этот матч, если будем играть все 40 минут на паркете с концентрацией, энергией и решительностью», — сказал специалист.
Ожиданиями от матча также поделился и один из лидеров петербуржцев Билли Бэрон.
«Наша встреча с ЦСКА в полуфинале показывает, как сильна Единая Лига ВТБ. ЦСКА — участник «Финала четырёх» Евролиги, команда обладает силой в этой Лиге. Это показывает уровень. Единая Лига ВТБ — очень серьёзный турнир, в ней много талантов. Мы готовы к этому, неважно, кто наш соперник по полуфиналу, мы работали ради этого весь сезон. Это будет тяжёлая пятиматчевая серия. Мы знаем, что они приедут к нам готовыми, но будем готовы и мы. Они могут играть в физический баскетбол. Они любят получать мяч в трёхсекундной зоне и играть там один на один. У них большие защитники и хорошие центровые, которые любят растягивать и бросать. Так что они очень универсальны. Мы должны быть готовы к похожей серии, как была у нас против «Барселоны» очень физическая игра», — приводит слова Бэрона официальный сайт «Зенита».
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