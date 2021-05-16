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«Финикс» без трёх звёзд вырвал победу у «Сан-Антонио» и остался в гонке за первое место

«Финикс» без трёх звёзд вырвал победу у «Сан-Антонио» и остался в гонке за первое место
Баскетбол / НБА 0

В Сан-Антонио (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Финикс Санз». Аризонцы в этой игре не могли рассчитывать на трёх лидеров коллектива — Криса Пола, Девина Букера и Деандре Эйтона.

Невзирая на это, «Санз» на протяжении всего матча достойно смотрелись в противостоянии с «Сан-Антонио», а в конце вырвали победу. За 3 секунды до финальной сирены, при счёте 120:121 в пользу «Спёрс», защитник «Финикса» Итуан Мур реализовал бросок с дальней дистанции и принёс команде победу — 123:121.

Благодаря этому успеху «Санз» сохраняют шансы на победу в Западной конференции и регулярном чемпионате в целом. «Финикс» займёт первое место в случае поражения «Юты Джаз».

НБА - регулярный чемпионат
16 мая 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 123
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 23, Пёлтль - 17, Гэй - 12, Уэзерспун - 11, Бэйтс-Диоп - 9, Джонс - 9, Джонсон - 9, Уокер - 9, Дьенг - 7, Мюррей - 6, Васселл - 5, Ойбанкс - 4, Джеффрис, Лайлз, Миллз, Саманич, Уайт
Финикс Санз: Мур - 22, Картер - 19, Пэйн - 19, Шарич - 13, Камински - 11, Крэйг - 11, Смит - 11, Гэллоуэй - 10, Бриджес - 7, Александер, Букер, Джонсон, Краудер, Надер, Пол, Эйтон
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