«Финикс» без трёх звёзд вырвал победу у «Сан-Антонио» и остался в гонке за первое место

В Сан-Антонио (штат Техас, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Финикс Санз». Аризонцы в этой игре не могли рассчитывать на трёх лидеров коллектива — Криса Пола, Девина Букера и Деандре Эйтона.

Невзирая на это, «Санз» на протяжении всего матча достойно смотрелись в противостоянии с «Сан-Антонио», а в конце вырвали победу. За 3 секунды до финальной сирены, при счёте 120:121 в пользу «Спёрс», защитник «Финикса» Итуан Мур реализовал бросок с дальней дистанции и принёс команде победу — 123:121.

Благодаря этому успеху «Санз» сохраняют шансы на победу в Западной конференции и регулярном чемпионате в целом. «Финикс» займёт первое место в случае поражения «Юты Джаз».