Клуб НБА помог болельщику сохранить дом, выиграв последний матч чемпионата

16 мая в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Денвер Наггетс» (132:116) и занял шестое место в Западной конференции с результатом 42-30.



Таким образом, «Портленд» смог помочь одному из болельщиков клуба, который в середине апреля поставил дом на 42 победы команды в сезоне. Разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьенн Лиллард сразу после появления новости об этой ставке написал болельщику, что постарается не подвести его. В матче с «Наггетс» Лиллард набрал 22 очка и 10 передач, реализовав 5 из 9 трёхочковых бросков.



В первом раунде плей-офф, стартующем 22 мая, «Трэйл Блейзерс» встретятся с «Денвером». Подопечные Терри Стоттса сумели избежать турнира плей-ин, куда попал «Лос-Анджелес Лейкерс».